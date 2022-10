04.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Nordkorea hat die jüngste Serie von Raketentests fortgesetzt. Offenbar flog eine ballistische Rakete über Japan. Anwohner brachten sich in Sicherheit. Nach dem Abschuss einer nicht identifizierten ballistischen Rakete durch Nordkorea hat Japan am Dienstag in einer Warnung einige seiner Bewohner aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben. "Nordkorea scheint eine Rakete abgeschossen zu haben. B... 👓 Vollständige Meldung