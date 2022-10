Eurosport DE Die Bayern ohne Müller und Kimmich - so sieht das heute aus. ☝️ https://t.co/7EugecgUWK vor 2 Stunden Schwarzwälder Bote Der Ausfall von Joshua Kimmich und Thomas Müller rückt zwei andere Nationalspieler in den Fokus. Leon Goretzka und… https://t.co/tlWIXOhC8K vor 11 Stunden TAG24 NEWS München Auch ohne zwei Nationalspieler ist für Bayern München ein Sieg gegen Pilsen Pflicht. #MiaSanMia #FCBayern https://t.co/C8pvKWn54a vor 12 Stunden Hans-Jörg Reuter Beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel in der Champions League musste sich Serge Gnabry als Verlierer eines Spiel… https://t.co/Wabuz2haQl vor 13 Stunden WAZ Ohne Kimmich und Müller: Bayerns Goretzka, Gnabry im Fokus https://t.co/oyBvQOUHtM https://t.co/r7VNKHHiKS vor 13 Stunden FCBayern Bangladesh RT @fcbayernaddict: Ohne Kimmich und Müller: Bayerns Goretzka, Gnabry im Fokus #FCBayern https://t.co/6O1onGdJSz vor 13 Stunden