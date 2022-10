04.10.2022 ( vor 1 Tag )



Südkorea und die USA haben vier Raketen in Richtung Japanisches Meer abgeschossen. Es sei eine Reaktion auf jüngste Raketentests von Nordkorea. Einen Tag nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas hätten die USA und Südkorea vie... 👓 Vollständige Meldung