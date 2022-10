SAF oder: Der Traum vom CO2-neutralen Fliegen Dem Fliegen die Emissionen nehmen: Mit nachhaltigem Flugbenzin ginge das ab sofort. Die SAF-Produzenten stehen mit diversen Technologien bereit. Doch die...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Wirtschaft Auch berichtet bei • abendblatt.de



Kommunen: Mehr als 60 Millionen Euro für Städtebau in MV Für den Städtebau stehen in Mecklenburg-Vorpommern im laufenden Jahr 62,1 Millionen Euro Fördermittel bereit. «Der Fokus liegt in diesem Programmjahr wieder...

abendblatt.de vor 1 Woche - Deutschland