Russland greift ukrainische Großstädte an, Ukraine kündigt "Rache" an Russland hatte der Ukraine Vergeltung für die Explosion auf der Krim-Brücke angedroht. Jetzt will Russland die Ukraine zerstören, so der ukrainische...

DiePresse.com vor 11 Stunden - Oesterreich





Ukraine-Krieg – die Lage am Montag: Putin bezeichnet Raketenschläge gegen Ukraine als Reaktion auf „Terroranschläge“ Russland hat mehrere Angriffe mit Raketen auf die Ukraine gestartet. Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew und weitere ukrainische Städte werden von...

wiwo.de vor 12 Stunden - Politik