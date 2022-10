China betreibt insgeheim Polizeistation in Deutschland Bürgerbüros sind eine praktische Sache, chinesische Polizeiaußenposten in Deutschland dagegen nicht. Was tun Freiwillige dort für den chinesischen Staat? Es...

t-online.de vor 7 Stunden - Deutschland





Gründung für autonomes Fahren: VW steckt 2,4 Milliarden in KI-Firma in China Fürs autonome Fahren ist China ein besonders dynamischer Markt. Der VW-Konzern will dort lokale Expertise dafür aufbauen und unabhängiger werden. Im ersten...

n-tv.de vor 2 Tagen - Wirtschaft