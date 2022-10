26.10.2022 ( vor 6 Stunden )



Hertha- Trainer Sandro Schwarz geht am Freitag von keiner leichten Partie gegen Werder Bremen aus. „Das wird ein Spiel werden, was sehr kampfbetont sein wird“, sagte der 44 Jahre alte Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Der Aufsteiger aus Bremen verteidige sehr mannorientiert und aggressiv und habe darüber hinaus „sehr gute Fußballer“, sagte Schwarz. 👓 Vollständige Meldung