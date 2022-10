Union Berlin kann im möglicherweise schon entscheidenden Spiel für den Verbleib in der Europa League auf Janik Haberer bauen. Der Mittelfeldspieler steht...

Europa League: Der 1. FC Union Berlin empfängt in der Gruppe D Sporting Braga. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Verlieren verboten: Wie erreicht Eintracht Frankfurt das Achtelfinale? Vom ersten bis zum letzten Platz in der Gruppe D ist für die Eintracht noch alles möglich. Die Entscheidung fällt am Mittwoch gegen Marseille und in der Woche...

kicker vor 2 Tagen - Sport