Finanzen: Brandenburg rechnet 2023 nicht mit mehr Steuereinnahmen

27.10.2022 ( vor 16 Stunden )

Das kommende Jahr bringt für Brandenburg nach Einschätzung des Finanzministeriums voraussichtlich nur noch gleichbleibende oder sogar leicht sinkende Steuereinnahmen . „Frühestens 2024 werden etwas höhere Steuereinnahmen im Vergleich zur bisherigen Prognose erwartet“, teilte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Donnerstag in Potsdam mit. „Das Ergebnis der Steuerschätzung bringt für Brandenburg insgesamt keine wesentliche Verbesserung der Einnahmesituation für den Haushalt mit sich.“ Sie verwies darauf, dass die massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges anhielten und die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr in eine Rezession führten - das heißt, dass die Wirtschaftsleistung nach den Prognosen zurückgeht.