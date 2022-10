FOCUS Atomkraftwerk Isar 2 wieder am Netz: Das Dorf und sein Meiler https://t.co/eY4LwhNfWN https://t.co/YL4FhSFJM5 vor 30 Minuten PRO MEENZ RT @BR24: Das #Atomkraftwerk #Isar2 in Bayern ist nach Wartungsarbeiten wieder ans Netz gegangen. Die routinemäßige Wartung sei beendet und… vor 1 Stunde Sonny RT @BR24: Das #Atomkraftwerk #Isar2 in Bayern ist nach Wartungsarbeiten wieder ans Netz gegangen. Die routinemäßige Wartung sei beendet und… vor 1 Stunde Zeitgeschehen RT @BR24: Das #Atomkraftwerk #Isar2 in Bayern ist nach Wartungsarbeiten wieder ans Netz gegangen. Die routinemäßige Wartung sei beendet und… vor 2 Stunden Andreas Grunewald RT @BR24: Das #Atomkraftwerk #Isar2 in Bayern ist nach Wartungsarbeiten wieder ans Netz gegangen. Die routinemäßige Wartung sei beendet und… vor 2 Stunden Schmid von Kochel Schau an wie schnell das gejt. Scheinen in einem sehr guten Zustand zu sein!!! #Laufzeitverlaengerung, #Klimakrise… https://t.co/6j68AVFhKb vor 2 Stunden