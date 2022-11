03.11.2022 ( vor 6 Stunden )

In der heißen Phase des Wahlkampfs wendet US-Präsident Joe Biden sich mit eindringlichen Worten an die Wähler. Es gehe um nichts anderes als den Fortbestand der Demokratie. Sechs Tage vor den Kongresswahlen hat US-Präsident Joe Biden vor einer Bedrohung der Demokratie in Amerika gewarnt. Mit eindringlichen Worten rief er die Wählerinnen und Wähler gestern dazu auf, am 8. November ihre Stimme ab...