04.11.2022 ( vor 6 Stunden )



In Italien ist ein Peruaner wegen einer zu lauten Feier von einem Anwohner mit einem Pfeil erschossen worden. Möglicherweise war die Tat rassistisch motiviert. In der italienischen Hafenstadt Genua hat ein Mann einen offenbar frischgebackenen Vater nach einem Streit über eine Ruhestörung mit Pfeil und Bogen erschossen. Der 41-jährige Peruaner sei in der Nacht auf Dienstag "von einem Verrückten ...