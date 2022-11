Benedikt Lenzen @Caethan13 @Karl_Lauterbach Vielleicht habe ich es falsch gelesen, aber er redet von Vorschlägen. Nicht von der let… https://t.co/y4W6ULDauk vor 30 Minuten GeminiHerz (Gesundheitsminister der Herzen) Herrn @georgrestle|s Vorschläge zu einer #Staatsfunk-Reform übersehen, dass das System #ÖRR so tief in der Grütze s… https://t.co/DB14vdIZEJ vor 8 Stunden f.p.PhD @DFoest @Michael_Conz Wichtig ist , dass wir eine Reform von Riester starten , und zwar durch Anerkennung privater… https://t.co/6S0G0UPdxC vor 10 Stunden Lisa Ronde RT @JuliusBetschka: Was sich wohl die beiden CDU-Politiker Reiner Haseloff und Rainer Robra heute denken? Für Vorschläge, wie solche des AR… vor 1 Tag Biene6817 RT @FreifrauvonF: "Tom Buhrows Vorschläge: ARD und ZDF brauchen eine Reform an Haupt und Gliedern" Nicht reformierbar. Schon gar nicht von… vor 2 Tagen goerle RT @FreifrauvonF: "Tom Buhrows Vorschläge: ARD und ZDF brauchen eine Reform an Haupt und Gliedern" Nicht reformierbar. Schon gar nicht von… vor 2 Tagen