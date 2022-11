08.11.2022 ( vor 11 Stunden )



Jean-Pierre Richard leitete früher die katholische Bischofskonferenz in Frankreich. Nun hat der Bischof sich in einem Schreiben selbst des Missbrauchs bezichtigt. Der ehemalige Vorsitzende von Frankreichs katholischer Bischofskonferenz, Jean-Pierre Richard, hat zugegeben, in den 1980er Jahren ein 14-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Der heute 78-Jährige bezichtigte sich in einem Schreiben ... 👓 Vollständige Meldung