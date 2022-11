Ob ein Kind per Kaiserschnitt oder vaginal auf die Welt kommt, wirkt sich auf sein Mikrobiom und die Immunabwehr aus. Und es gibt weitere Unterschiede.

Proteste in "Fabrik der Welt": Chinesen durchbrechen Corona-Sperren in Guanghzhou In Stadt Guanghzhou ist die Zahl der Corona-Infektionen so hoch wie an keinem anderen chinesischen Ort. Dies schürt die Angst vor weiteren Lockdowns und bringt...

n-tv.de vor 8 Stunden - Welt