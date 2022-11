Planung: Bundesratsinitiative: Gewalt gegen Frauen härter bestrafen

25.11.2022 ( vor 4 Stunden )

Das Land Niedersachsen will mit einer Initiative im Bundesrat dafür sorgen, dass Gewalt gegen Frauen härter bestraft wird. Justizministerin Kathrin Wahlmann und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) planen eine entsprechende Bundesratsinitiative, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Freitag) berichtete. Damit sollen frauenverachtende Motive der Täter zu höheren Strafen führen. „Es gibt Männer, die glauben, sie hätten ein Recht, ihre Frau oder Exfrau zu töten, weil sie ihn verlassen will oder verlassen hat“, sagte Pistorius. „Mir geht es am Ende darum, dass so eine Tat entsprechend hart bestraft wird.“