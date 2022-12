01.12.2022 ( vor 8 Stunden )



von End Fossil nehmen Einladung der Unileitung zum "Runden Tisch" am Donnerstag nicht an. Stattessen soll ein Klimaaktivisten von End Fossil nehmen Einladung der Unileitung zum "Runden Tisch" am Donnerstag nicht an. Stattessen soll ein Gespräch ohne End Fossil stattfinden. 👓 Vollständige Meldung