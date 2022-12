Migration: Giffey: Einbürgerung muss einfacher und schneller gehen

01.12.2022 ( vor 3 Stunden )

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich für eine einfachere und schnellere Einbürgerung von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Berlin ausgesprochen. „Es ist wichtig, dass wir hier nach vorne gehen, und das hat sich diese Koalition auch vorgenommen“, sagte Giffey am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Das vom rot-grün-roten Senat geplante Landeseinbürgerungszentrum solle helfen, Verfahren zu beschleunigen und transparenter zu machen. Giffey kündigte an, es werde am 1. Januar 2024 starten.