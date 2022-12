Durch Drogensucht rutschte David Nitschkowsky in Berlin in die Obdachlosigkeit. Nach 30 Jahren Abhängigkeit versuchte er außerhalb der Stadt den Entzug und...

Geheime Gänge, verschlossene Keller: Die verborgenen Gewölbe der Stadt Unter einigen Straßen in Augsburg gibt es Keller, die für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Geheime Gänge führten einst in Kirchen und den Dom, doch was...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Deutschland