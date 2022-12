Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



Anhaltende Proteste in Peru: Tourist:innen sitzen in Machu Picchu fest 00:52 Aufgrund der anhaltenden Proteste in Peru sitzen Tourist:innen in Machu Picchu fest. Die Protestierenden fordern die Freilassung des Ex-Präsidenten Castillo.