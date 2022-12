20.12.2022 ( vor 5 Stunden )



Sowohl an den Weihnachtsfeiertagen wie auch an Silvester und Neujahr haben die Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Dienstag mitteilten, werden einige Hallenbäder geöffnet sein. 👓 Vollständige Meldung