„Historisches Tief“ - Das Schienenchaos in Zahlen – Deutsche Bahn so unpünktlich wie noch nie Die Pünktlichkeitsquoten der Deutschen Bahn erreichen einen historischen Tiefststand. Eine Abfrage der Unionsfraktion im Bundestag zeigt das Ausmaß. Auf...

Focus Online vor 6 Stunden - Finanzen





Quote von teils nur 50 Prozent: Bahn dieses Jahr wohl so unpünktlich wie noch nie Noch ist die Statistik für dieses Jahr nicht vollständig, aber eine erste Abfrage der Unionsfraktion im Bundestag zeigt: In den Sommermonaten erreicht die Bahn...

n-tv.de vor 12 Stunden - Wirtschaft





E-Auto-Förderung steigt 2022 auf neues Rekordhoch Der Bund hat in diesem Jahr so viele Förderprämien an Besitzer von Elektroautos ausgeschüttet wie noch nie. 3,2 Milliarden Euro zahlte er an Subventionen....

tagesschau.de vor 1 Tag - Top



Neue Drohgebärden Richtung Japan Nordkorea hat nun Japan nach dessen Ankündigung zu milliardenschwerer Aufrüstung mit militärischen Reaktionen gedroht. Japan argumentierte sein stark...

ORF.at vor 2 Tagen - Welt





Weihnachten ist Familienfest: Mehrheit spart nicht bei Geschenken In wenigen Tagen ist Weihnachten - wer noch nicht alle Geschenke hat, sollte sich sputen. Eine Mehrheit der Deutschen will dabei laut RTL/ntv-Trendbarometer so...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt



Kriegsfolgen: Fast 440 Tonnen Kampfmittel in Brandenburg entdeckt Fast 440 Tonnen Kampfmittel wie Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg sind in diesem Jahr in Brandenburg entdeckt und sicher entsorgt worden. Darunter...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Top