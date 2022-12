Ausland in Sorge vor Mutationen: China drohen Millionen Corona-Tote Nach der plötzlichen Abkehr von der Null-Covid-Politik steht China ein Infektions-Tsunami ins Haus. Fachleute rechnen mit zwei Millionen Toten. Peking meldet...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt





Behörden halten an Lockerungen fest: Menschen mit Corona-Symptomen können in chinesischer Metropole zur Arbeit gehen Nach der abrupten Kehrtwende von der Null-Covid-Politik steigen die Fallzahlen in China. Die Maßnahmen werden dennoch weiter gelockert.

Tagesspiegel vor 6 Tagen - Deutschland