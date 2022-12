Jonathan Packroff Die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes Berlin, die unter anderem die Maskenpflicht im ÖPNV vorschreibt, läu… https://t.co/AXEesplyBp vor 1 Stunde Emre Ertem #UnmaskOurKids RT @Tagesspiegel: In Berlin mehren sich die Stimmen, die eine Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr befürworten. https:/… vor 2 Stunden rouven.art_ RT @Tagesspiegel: In Berlin mehren sich die Stimmen, die eine Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr befürworten. https:/… vor 2 Stunden Tagesspiegel In Berlin mehren sich die Stimmen, die eine Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr befürworten. https://t.co/Y8ED86CYdR vor 2 Stunden