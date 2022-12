"Enthauptungsschlag" geplant?: Lawrow: USA wollen Putin töten Steht Russlands Präsident Putin auf einer Kill-Liste der USA? Sein Außenminister Lawrow hat angeblich Hinweise, dass die USA auch vor der "physischen...

n-tv.de vor 6 Stunden - Welt





Coronavirus: USA erwägen Einreisebeschränkungen für Menschen aus China Den USA zufolge fehlen transparente Corona-Daten aus China. US-Regierungsvertreter kündigen daher mögliche Schritte "zum Schutz der amerikanischen...

ZEIT Online vor 7 Stunden - Top





USA: Oberstes US-Gericht hält Abschieberegelung aus Trump-Ära aufrecht Title 42 verwehrte Hunderttausenden Migranten die Chance auf Asyl in den USA – unter Verweis auf Coronagefahr. Doch auch nach Abebben der Pandemie bleibt die...

Spiegel vor 9 Stunden - Top



USA: Wintersturm bedroht zu Weihnachten große Teile der USA In weiten Teilen der USA wird es in den nächsten Tagen so stark stürmen wie lange nicht. Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Weihnachtsreisen sofort...

ZEIT Online vor 6 Tagen - Top





Konjunktur USA aktuell – Trends bei BIP und Arbeitsmarkt Washington – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, aktuelle Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt: Kurz vor dem Fest richtet sich heute der Blick der Marktakteure in...

FT Deutschland vor 6 Tagen - Netzwelt



Biden "will keinen Frieden": Russische Botschaft: Ukraine führt Stellvertreterkrieg der USA Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in den USA kommen die Worte des russischen Botschafters in Washington wenig überraschend: Er wirft der...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt