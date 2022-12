29.12.2022 ( vor 4 Stunden )

Die Einfuhr von illegalen Böllern und Raketen ist im Nordosten weiterhin ein Problem. Mit bisher rund 20 Fällen sei in diesem Jahr doppelt so viel illegal importierte Pyrotechnik ins Netz der Sicherheitsbehörden gegangen wie im - schwachen - Schmuggel-Jahr 2019, teilte die Bundespolizei Bad Bramstedt am Donnerstag auf Anfrage mit. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 bleibt dennoch ein Rückgang um ein Drittel.