Kölner Stadt-Anzeiger Wieder kein Sieg für den FC #Bayern. Der Druck auf Coach Julian #Nagelsmann wächst. Ein sehr wichtiges Spiel steht… https://t.co/tbs94X8fO2 vor 7 Stunden Schwarzwälder Bote Wieder kein Sieg für den FC Bayern. Der Druck auf Coach Julian Nagelsmann wächst. Ein sehr wichtiges Spiel steht an. https://t.co/663pBGc1A9 vor 8 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Bundesliga: Nagelsmann: «Machen Sie sich keine Sorgen» 🔸 None https://t.co/FJEkMGPleT«Machen-Sie-sich-keine-Sorgen»/ vor 9 Stunden WEB.DE News - Sport Nagelsmann sieht Bayern in "Ergebniskrise", aber: "Machen Sie sich keine Sorgen" https://t.co/1rw1nyhzdS vor 9 Stunden WEB.DE News Nagelsmann sieht Bayern in "Ergebniskrise", aber: "Machen Sie sich keine Sorgen" https://t.co/FBQyQyeuJT vor 9 Stunden Westdeutsche Zeitung Nagelsmann unter Druck: „Machen Sie sich keine Sorgen“ https://t.co/ldaijWHW6W https://t.co/JrjRwwudti vor 9 Stunden