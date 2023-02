SPIEGEL Schlagzeilen DFB-Pokal: FC Bayern wirft mit Neuzugang João Cancelo Mainz 05 raus https://t.co/fAyTsj6jmV vor 12 Minuten Berliner Zeitung Der #FCBayern ist nach seiner Minikrise wieder zurück in der Spur. Beim überzeugenden 0:4-Sieg überzeugte Neuzugang… https://t.co/QeueGZWlaJ vor 19 Minuten Sport.de FC Bayern stürmt ins Viertelfinale #DFBPokal https://t.co/PSBwjNE6iH vor 19 Minuten Westdeutsche Zeitung Bayern in Mainz mit Neuzugang Cancelo in der Startelf https://t.co/T8mn0jEmwV https://t.co/LLEdnOTX7Q vor 1 Stunde İsabella DFB-Pokal: Bayern in Mainz mit Neuzugang Cancelo in der Startelf https://t.co/FBWkvPbVhi vor 2 Stunden