Schwarzwälder Bote Wegen eines Flugs nach Asien stehen zwei Klimaaktivisten massiv in der Kritik. Jetzt äußern sie sich zu ihrem Vorge… https://t.co/dM5ifoNf1i vor 6 Stunden Eßlinger Zeitung Urlaub in Thailand statt Prozess in Cannstatt: Klimaaktivisten geben Fehler zu - Esslinger Zeitung… https://t.co/h5HPT93A5a vor 9 Stunden StN_News Klimaaktivisten geben Fehler zu #Klimaaktivisten #Thailand https://t.co/oKDGefUFM2 vor 10 Stunden Stuttgarter Zeitung Klimaaktivisten geben Fehler zu #Klimaaktivisten #Thailand https://t.co/YBqOsW3f1H vor 10 Stunden Sylviah #LetzteGeneration Das ist wirklich das Letzte. Anderen das Leben schwer machen, aber selber auf nichts verzichten w… https://t.co/pD45lPob9p vor 15 Stunden Eßlinger Zeitung Wirbel um fliegende Klimaaktivisten: Urlaub in Thailand statt Prozess in Cannstatt - Esslinger Zeitung… https://t.co/N5eVrXmVqA vor 16 Stunden