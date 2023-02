08.02.2023 ( vor 23 Stunden )



Der Schriftsteller Gerhard Wolf („Beschreibung eines Zimmers“) ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Aufbau-Verlags am Mittwoch unter Berufung auf die Familie. Wolf, Ehemann der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011), starb demnach am Dienstag in Berlin. 👓 Vollständige Meldung