Hertha BSC kann im Duell der Abstiegskandidaten bei der TSG 1899 Hoffenheim auf Sandro Schwarz an der Seitenlinie bauen. Der 44 Jahre alte Trainer der Berliner hatte unter der Woche wegen eines Magen-Darm-Infektes gefehlt, steht aber am Samstag in der Fußball-Bundesliga-Partie in Sinsheim wieder an der Seitenlinie. 👓 Vollständige Meldung