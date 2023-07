11.07.2023 ( vor 12 Stunden )



Bei bis zu 37 Grad sehnten sich die Menschen in Bayern am Dienstag nach Abkühlung und Bei bis zu 37 Grad sehnten sich die Menschen in Bayern am Dienstag nach Abkühlung und Schatten . In der Nacht soll es dann ungemütlich werden. 👓 Vollständige Meldung