Reuters Deutschland Wieder mehr als 1000 #Neuinfektionen in #Deutschland: https://t.co/mO9kBW19gb @rki_de @BMG_Bund @jensspahn https://t.co/VAp7r2LLZo vor 23 Minuten ÖPNV_Watch 😷2m↔️ RT @V3n0mTV: Erstmals seit Anfang Mai über 1000 #Neuinfektionen innerhalb eines Tages Hoffentlich hat eure Freiheit gut getan,waren die P… vor 27 Minuten Bäcker 84.000.000 zu 1000! Wieder mehr als 1000 Neuinfektionen in Deutschland https://t.co/NvLg2uvUPz vor 2 Stunden EURACTIV.DE Das Robert-Koch-Institut meldet den zweiten Tag in Folge wieder mehr als 1000 #Neuinfektionen. https://t.co/J0Oh1pcHuk vor 2 Stunden Hanso RT @V3n0mTV: Erstmals seit Anfang Mai über 1000 #Neuinfektionen innerhalb eines Tages Hoffentlich hat eure Freiheit gut getan,waren die P… vor 2 Stunden Nikolajew RT @News__Poster: "Hygieneregeln einhalten": Corona-Neuinfektionen in Deutschland über 1000er-Marke Berlin (dpa) – Zum ersten Mal seit dem… vor 3 Stunden