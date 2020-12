02.12.2020 ( vor 5 Tagen )

Heute u.a. mit dabei: Die Regierung Sloweniens will den Geldhahn für die staatliche Nachrichtenagentur zudrehen, in Trier rast ein SUV in eine Fußgängerzone , und in Brüssel tritt ein ungarischer EU-Abgeordneter nach einer Sex-Party zurück.