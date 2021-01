Vietnam inhaftiert Journalisten, EU präferiert „Dialog“ statt Sanktionen

07.01.2021 ( vor 3 Stunden )



Die EU konnte sich am Mittwoch nicht dazu durchringen, Handelssanktionen gegen Vietnam zu verhängen. In dem asiatischen Land waren zuvor Journalisten zu drakonischen Haftstrafen verurteilt worden. 👓 Vollständige Meldung

