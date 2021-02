Twitter Felix Burda Stiftung "Bei der Früherkennung von (...) #Darmkrebs will der #EUCancerPlan erreichen, dass 90% der Bevölkerungsgruppen, die… https://t.co/WdFMkHAjLW vor 3 Minuten Dirk Friedauer Ehrgeiziger Plan: EU will den Krebs besiegen https://t.co/g81sSMAYLW vor 5 Minuten Christine Anderson Weil sie unter Druck steht, entdeckt @vonderleyen nun den Kampf gegen den #Krebs. Gut so, 2020 gab es drei Mal mehr… https://t.co/xn9sLxPzBA vor 19 Minuten EURACTIV.DE Die Zahl der Krebserkrankungen wächst stetig. Mit vier Milliarden Euro will die EU-Kommission Forschung, Früherke… https://t.co/p6Nkt4vMYO vor 22 Minuten Dr. Klarname 🦆🧜‍♀️🌞 Die EU ist ein Tausendsassa. Wen die alles besiegen wollen. Covid, den Krebs, den Klimawandel. Toll. https://t.co/qsEa3e1Kk6 vor 25 Minuten MSN Deutschland Ehrgeiziger Plan: EU will den Krebs besiegen https://t.co/jeeyqjGm6U vor 35 Minuten