29.02.2020 ( vor 6 Stunden )



Die SPD profitiert offenbar von ihrem Hamburger Wahlerfolg und gewinnt in einer Umfrage zwei Prozentpunkte. Die FDP verliert dagegen weiter an Zuspruch. Die SPD profitiert offenbar von ihrem Hamburger Wahlerfolg und gewinnt in einer Umfrage zwei Prozentpunkte. Die FDP verliert dagegen weiter an Zuspruch. 👓 Vollständige Meldung