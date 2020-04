Der Informant In ganz Deutschland: Friseure dürfen ab 4. Mai öffnen – was Sie für Ihren nächsten Besuch wissen müssen https://t.co/aMsFMjoVe9 vor 3 Stunden Märkische Allgemeine Darauf haben sowohl #Friseure als auch ihre Kunden sehnsüchtig gewartet. In ganz Deutschland dürfen Salons am 4. Ma… https://t.co/gqngPgHeJu vor 2 Tagen petra Friseure dürfen ab 4. Mai öffnen – was Sie für Ihren nächsten Besuch wissen müssen https://t.co/BFC2zQaYhq vor 2 Tagen S In ganz Deutschland: Friseure dürfen ab 4. Mai 2020 wieder öffnen - nun stehen die Auflagen fest https://t.co/ZuXDBIMQ7b vor 6 Tagen FOCUS Online TopNews In ganz Deutschland - Friseure dürfen schon bald wieder öffnen – unter diesen Bedingungen https://t.co/PRAAKq0yXC vor 6 Tagen Ulrike Lommel RT @focusonline: +++ In ganz Deutschland: Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen - jetzt stehen die Auflagen fest +++ https://t.co/8xry8Yl… vor 1 Woche