08.06.2020



Der Einbruch der Produktion in der deutschen Industrie hat sich verschärft. Nun könnte die Trendwende einsetzen: Der konjunkturelle Tiefpunkt sei erreicht, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag. Experten sind sich da aber nicht so sicher - und die große Insolvenzwelle steht noch bevor.