Aus Ärger über Staatshilfen für die Lufthansa droht der größte Aktionär Thiele den Kompromiss in letzter Minute zu verhindern. Der machtbewusste Milliardär könnte an einer Insolvenz ebenso verdienen wie an einer Rettung.