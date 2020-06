26.06.2020 ( vor 1 Stunde )



ist streiterprobt. In der Coronakrise steht der Großschlachter so stark unter Beschuss wie noch nie. Doch der 64-Jährige gibt sich kämpferisch: „Wir werden die Branche verändern“. Clemens Tönnies ist streiterprobt. In der Coronakrise steht der Großschlachter so stark unter Beschuss wie noch nie. Doch der 64-Jährige gibt sich kämpferisch: „Wir werden die Branche verändern“. 👓 Vollständige Meldung