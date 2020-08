Lugner: Neuer Anlauf für Sonntagsöffnung

11.08.2020 ( vor 3 Tagen )



Shoppingcenter-Betreiber will an einem Sonntag im Monat öffnen, von 13 bis 18 Uhr.

Richard Lugner gibt nicht auf: Der heimische Vorreiter im Kampf für die Sonntagsöffnung nimmt einen neuen, nunmehr dritten Anlauf, die Erlaubnis fürs Aufsperren der Geschäfte in seiner Wiener Lugner City zu bekommen. Zwei Mal ist er beim Verfassungsgericht schon abgeblitzt (2012 und 2015), jetzt hat er bei Bürgermeister Michael Häupl um eine Ausnahmegenehmigung angesucht. Und zwar für einen Sonntag im Monat, von 13 bis 18 Uhr. 15 Geschäfte in der Lugner City und Lugner selbst als Betreiber des Einkaufszentrums haben den Antrag unterzeichnet.