15.09.2020 ( vor 4 Tagen )



Er gehörte schon zu den Verfassern des Drohbriefs an den Hafen Sassnitz-Mukran, nun legt er nochmal nach: Der US-Senator Ted Cruz hat erneut gegen Nord Stream 2 und die Bundesregierung geschossen. Der Druck auf Merkels Kabinett wächst damit an.