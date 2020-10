08.10.2020 ( vor 3 Tagen )



Am Donnerstag hat der Dax erstmals seit gut drei Wochen wieder die Marke von 13.000 Punkten übersprungen, trotz einer wieder steigenden Zahl an Corona-Infektionen. Dabei half vor allem die Aussicht auf neue Konjunkturhilfen in den USA. 👓 Vollständige Meldung