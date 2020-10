22.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Fünf türkische Konzerne investieren zusammen drei Milliarden Euro in den "Türkischen Tesla". Bisher besteht das Fünf türkische Konzerne investieren zusammen drei Milliarden Euro in den "Türkischen Tesla". Bisher besteht das Projekt nur aus einem Bürokomplex in Istanbul. Doch schon in zwei Jahren soll der erste rein elektrische türkische SUV über die Straßen fahren.Von Autor Christoph Sackmann 👓 Vollständige Meldung