08.02.2021 ( vor 6 Stunden )



will bei den Beratungen mit den Ländern am Mittwoch eine Strategie für Schulen und KItas vorstellen. Alle aktuellen Corona-News im Überblick. Angela Merkel will bei den Beratungen mit den Ländern am Mittwoch eine Strategie für Schulen und KItas vorstellen. Alle aktuellen Corona-News im Überblick. 👓 Vollständige Meldung