BoersenSchule Bitcoin-Kurs: Bitcoin knackt erstmals die 60.000-Dollar-Marke https://t.co/tg4uvnRXnE vor 3 Stunden Daniel_Buhl RT @btcecho: Der #Bitcoin-Kurs kennt kein Halten mehr und knackt die 60.000 US-Dollar-Marke. Wie es weitergeht, verrät u.a. Marktexperte Ro… vor 2 Tagen BTC-ECHO Der #Bitcoin-Kurs kennt kein Halten mehr und knackt die 60.000 US-Dollar-Marke. Wie es weitergeht, verrät u.a. Mark… https://t.co/mDi66zBbBj vor 2 Tagen BeInCrypto (DE, AT, CH) Der Bitcoin Kurs befindet sich wahrscheinlich gerade in der letzten Teilwelle eines bullischen Impulses.… https://t.co/INRhbqUDYy vor 4 Tagen BeInCrypto (DE, AT, CH) RT @TheRealAlexKo: "Sollte der $BTC Kurs über die Widerstandslinie ausbrechen, dann könnte er eine neue Impulsbewegung starten. Falls nicht… vor 5 Tagen Alex "Sollte der $BTC Kurs über die Widerstandslinie ausbrechen, dann könnte er eine neue Impulsbewegung starten. Falls… https://t.co/fnOrixy4v4 vor 5 Tagen