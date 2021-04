10.04.2021 ( vor 57 Minuten )



Die EZB habe den Ausstieg aus ihrer expansiven Geldpolitik in besseren Zeiten verpasst, sagt der frühere Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, Heinrich Haasis. Eine der Folgen: Die ökonomische Schere in der Gesellschaft weite sich immer weiter aus.