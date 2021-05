19.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwochnachmittag mit der schwachen US-Vorbörse beschleunigt. Der Dax, der tags zuvor noch ein Rekordhoch erreicht hatte, fiel wieder unter die Marke von 15.000.