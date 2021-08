03.08.2021 ( vor 1 Tag )



Die Inflation in der Türkei steigt weiter deutlich, wie neue Daten am Dienstag zeigen. Damit springt die Teuerung in Richtung der 20-Prozent-Marke. So dramatisch war die Rate dort zuletzt Anfang 2019. Die Inflation in der Türkei steigt weiter deutlich, wie neue Daten am Dienstag zeigen. Damit springt die Teuerung in Richtung der 20-Prozent-Marke. So dramatisch war die Rate dort zuletzt Anfang 2019.